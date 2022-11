Godzilla Vs Kong 2 supererà il predecessore, secondo Rebecca Hall

Sono terminate da poche settimane in Australia le riprese di Godzilla VS Kong 2, sequel di Godzilla VS Kong approdato nelle sale e su HBO Max nel marzo del 2021 e che potrebbe intitolarsi Godzilla and Kong.

Sulla pellicola si sa ancora poco e nulla, ma quel che è certo è che nella storia rivedremo un personaggio già conosciuto l’anno scorso, la dottoressa Ilene Andrews interpretata da Rebecca Hall.

L’attrice ha parlato del progetto con il giornale australiano The Advertiser e ha spiegato che sebbene non possa precisare come farà il sequel a superare il suo predecessore per motivi di segretezza, è certa che succederà.

Ha poi aggiunto:

Mi sono divertita così tanto a girarlo e ho amato tutte le persone coinvolte, tra cui il regista Adam Wingard, che trovo un eccentrico visionario. Amo far parte del suo universo illuminato da neon. […] Sono stata felicissima di lavorare con Brian Tyree Henry visto che l’ultima volta non c’era stata occasione, mentre questa volta abbiamo avuto un mucchio di scene insieme.

Fonte: Godzilla Movies