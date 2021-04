, nel caso ve lo steste chiedendo, non avrà una scena dei titoli di coda. A rivelarlo è stato il regista Adam Wingard in persona durante un’intervista con Collider

Stando al regista, infatti, una scena dei titoli di coda era inizialmente prevista, ma poi c’è stato un cambio di programma:

In realtà l’abbiamo girata, ma alla fine l’abbiamo usata nel film. L’abbiamo girata durante la realizzazione e così [al montaggio] ci siamo resi conto che ci servisse una scena nel finale. Avevamo già il materiale e così ci siamo detti: “Aspettate. E se cambiassimo questo dettaglio che doveva essere nei titoli di coda e lo usiamo nel film?“. È stata una mossa efficace, anche se abbiamo dovuto sacrificare i titoli di coda. Ma aveva senso, anche perché non serviva a dire: “Ecco in che direzione sta andando il MonsterVerse”.

A proposito dell’ultimo punto il regista ha aggiunto che spetterà ai fan determinare il futuro dell’universo dei mostri e soprattutto la direzione verso cui andare.

Il film vedrà due delle più grandi icone nella storia del cinema, uno contro l’altro – il terrificante Godzilla e il possente Kong – mentre il genere umano assisterà in bilico. Alla regia Adam Wingard (“The Guest”, “You’re Next”), protagonisti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González Jessica Henwick, Julian Dennison, con Kyle Chandler e Demián Bichir.

Questa la sinossi:

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.