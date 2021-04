LEGGI ANCHE – Godzilla vs Kong: ecco il divertente trailer onesto del monster movie

Kong è in grado di fare “il dito medio”? Una domanda abbastanza peculiare che un utente di Reddit ha voluto porre a, regista di

Ciò che segue contiene SPOILER sul film.

Nel lungometraggio infatti apprendiamo che Kong ha imparato il linguaggio dei segni dalla piccola Jia. Non sembra quindi impossibile che l’enorme primate possa effettivamente mostrare il dito medio. Ma ecco la risposta di Wingard al quesito:

Ottima domanda. Suppongo che Jia avrebbe dovuto insegnarglielo, ma è troppo presa da lui per farlo. Ma c’è margine di apprendimento.

Ecco la discussione:

Questa la sinossi ufficiale:

Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures presentano l’attesissimo faccia a faccia tra due icone nell’avventura epica “Godzilla vs. Kong”, diretta da Adam Wingard. Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

Il film è interpretato da Alexander Skarsgård (“Big Little Lies”, “La tamburina”), Millie Bobby Brown (“Stranger Things”), Rebecca Hall (“Christine”, “La genesi di Wonder Woman”), Brian Tyree Henry (“Joker”, “Spider-Man: Un nuovo universo”), Shun Oguri (“Weathering with You – La ragazza del tempo”), Eiza González (“Fast & Furious: Hobbs & Shaw”), Julian Dennison (“Deadpool 2”), con Kyle Chandler (“Godzilla II: King of the Monsters”) e Demián Bichir (“The Nun: La vocazione del male”, “The Hateful Eight”).

Wingard (“The Guest”, “You’re Next”) ha diretto il film da una sceneggiatura di Eric Pearson (“Thor: Ragnarok”) e Max Borenstein (“Godzilla II: King of the Monsters”, “Kong: Skull Island”), da una storia di Terry Rossio (“Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar”) e Michael Dougherty & Zach Shields (“Godzilla II: King of the Monsters”), basato sul personaggio “Godzilla” di proprietà e creato da TOHO CO., LTD . Il film è stato prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod, Jon Jashni, Thomas Tull e Brian Rogers, mentre Jay Ashenfelter, Herbert W.Gains, Dan Lin, Roy Lee, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira sono i produttori esecutivi.

Il team creativo del regista, che ha lavorato dietro le quinte, comprende il direttore della fotografia Ben Seresin (“La mummia”, “World War Z”), gli scenografi Owen Paterson (“Jumanji: Benvenuti nella giungla”, “Godzilla”) e Thomas S. Hammock (“Blair Witch”), il montatore Josh Schaeffer (“Godzilla II: King of the Monsters”), la costumista Ann Foley (“Skyscraper”) e il supervisore agli effetti visivi John “DJ” Des Jardin (l’imminente “Zack Snyder’s Justice League”).

Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures presentano una produzione Legendary Pictures, un film di Adam Wingard: “Godzilla vs. Kong”.

