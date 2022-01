La notizia era nell’aria ed è stata confermata : quest’anno la cerimonia dell’assegnazione dei Golden Globe sarà “privata”, con i vincitori annunciati esclusivamente online e senza un live streaming dell’evento.

La Hollywood Foreign Press Association aveva già precisato che non ci sarebbe stato alcun red carpet e che non ci sarebbero stati giornalisti, mentre gli ospiti del Beverly Hilton Hotel avrebbero le misure di sicurezza.

Questa 79° edizione dei premi doveva fin da subito essere una versione “soft” del premio, e non per via del Covid ma per via dello scandalo che ha investito l’associazione l’anno scorso che aveva indotto il canale televisivo NBC ad annullare la trasmissione della cerimonia.

Nel frattempo, poi, nessuna celebrità aveva confermato la presenza, nemmeno quelle candidate a un premio. I vincitori dovrebbero essere annunciati da rappresentanti delle organizzazioni che la Hollywood Foreign Press Association ha sostenuto con donazioni benefiche in questi anni.

Sulla decisione, la HFPA ha dichiarato: