Judi Dench nei panni di RoboCop? Jack Black in quelli di Neo (Matrix)? Arnold Schwarzenegger come Willy Wonka? L’utente di Reddit Dark666Redd ha pubblicato degli artwork generati con la nota AI Midjourney che immaginano grandi star in ruoli che non hanno mai interpretato.

Potete vedere i concept qua sotto:

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate