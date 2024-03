In uno degli ultimi episodi di Hot Ones, Gwyneth Paltrow, ospite della puntata come al solito ospitata da Sean Evans, ha avuto parole poco gentili per Bill Clinton, confermando che, nel 1996, ebbe l’opportunità di partecipare a una proiezione esclusiva di Emma di Douglas McGrath alla Casa Bianca… solo per addormentarsi durante la proiezione.

“Stava praticamente russando davanti a me. Ricordo di aver pensato il peggio sul successo del film se queste erano le reazioni. Invece fu un enorme successo! Quindi vaffancu*o Bill Clinton!”

Il film fu infatti un enorme successo globale sia di pubblico che di critica, ottenendo 2 candidature al premio Oscar e vincendo per la migliore colonna sonora.

