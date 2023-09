La casa di produzione The H Collective ha annunciato la fondazione di H3 Entertainment e ha confermato l’intenzione di sviluppare due sequel: Brightburn e il quarto capitolo di xXx.

La nuova compagnia integrerà Metaverse, Web3 e l’intelligenza artificiale nello sviluppo dei suoi progetti, anche se a quanto pare verrà prestata particolare attenzione al “rispetto dei professionisti e degli appassionati promuovendo al contempo un uso responsabile della tecnologia“.

Mark Rau, amministratore delegato di H3 Entertainment, ha dichiarato:

Incorporare nuove tecnologie nel flusso di lavoro serve a migliorare e completare, non a sostituire il tocco umano nella produzione cinematografica. Siamo determinati a usare la tecnologia per assisterci, non per mettere in ombra l’insostituibile componente umana al cinema.