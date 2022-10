Halle Berry risponde con ironia al disprezzo dei fan verso Catwoman

Da molto tempo ormai sappiamo che il film di Catwoman del 2004 con Halle Berry non è sicuramente uno dei film più amati della settima arte. Anzi, è probabilmente uno dei più odiati dal pubblico.

Tuttavia c’è qualcuno che ancora non era a conoscenza dell’odio che si porta dietro il film. Un utente su Twitter ha rivelato di aver avuto un discreto shock nell’apprendere che il film è tanto odiato dalla gente, shock dovuto al fatto che da bambino lo adorava:

Quando l’ho visto per la prima volta da bambino ho pensato che fosse il film più bello del mondo, quindi immaginate il mio shock nello scoprire che tutti lo odiavano quando sono cresciuto.

E proprio la stessa Halle Berry ha voluto ricondividere il tweet rispondendo con sagace ironia: “Immaginate il mio”.

Trovate il post dell’attrice qua sotto:

Qua sotto trovate la sinossi del film del 2004:

Patience Philips è un’artista bella e sensibile che lavora come designer per la Hedare Beauty, una società di prodotti cosmetici. I suoi capi sono il dispotico George Hedare e sua moglie, la bellissima Laurel, una top model. Un giorno, inavvertitamente, viene a conoscenza di un segreto sinistro riguardante il nuovo prodotto rivoluzionario contro l’invecchiamento e si ritrova intrappolata nel centro di una pericolosa cospirazione. Ma, nel momento più nero, Patience riuscirà a mettersi in salvo con l’agilità, la velocità e il sesto senso proprio della sua seconda natura di gatto. Guidata dalla sua mentore Ophelia andrà alla scoperta di se stessa e dei suoi straordinari poteri, riuscendo a coniugare la sua seconda identità con la sua relazione con il detective Tom Lone…