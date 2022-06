Ci saranno altri capitoli cinematografici della saga di Halloween dopo Halloween Ends? Il titolo di quest’ultimo film è piuttosto esplicativo, tuttavia in molti si sono fatti la domanda appena citata.

Parlando con ScreenRant il produttore Jason Blum ha accennato proprio alla questione:

Non ho mai detto che sarà l’ultimo film di Halloween. Sarà il nostro ultimo film di Halloween. Non abbiamo più i diritti per sviluppare altri film, e tornerà tutto in mano al produttore Malek Akkad. E solo lui sa cosa vuole fare, noi abbiamo concluso. Questo è l’ultimo e penso che le persone gradiranno molto.