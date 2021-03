Halloween Kills: Andi Matichak parla del carico epico e dell’importanza che il film venga visto nelle sale

LEGGI ANCHE – Halloween Kills: John Carpenter sulla possibilità che il film arrivi direttamente in streaming

, che veste i panni di Allyson (nipote di Laurie Strode) nei nuovi film di Halloween, ha parlato die di quanto sarebbe giusto che il film venisse fruito al cinema dal pubblico.

“Non ho visto il film nella sua interezza, [il regista] David [Gordon Green] mi ha mostrato delle clip e alcune sequenze, ma non ho visto il film completo, e tutto ciò che ho visto aveva una colonna sonora temporanea, non so quindi se Carpenter abbia finito con il suo lavoro”. Ha dichiarato l’attrice parlando con WeWatchedAMovie “Ad essere onesti non voglio vederlo. Lo vorrei vedere in un cinema, cosa che spero si potrà fare, con un grande sound. Sarà epico. Non sono rimasta delusa dallo slittamento del film, il motivo è legato al fatto che mi piacerebbe davvero vederlo in un cinema, cosa che non è stata possibile fare lo scorso anno. [..] Kills merita di essere visto al cinema.

Nella medesima intervista l’attrice ha parlato anche del progetto in generale, dichiarando:

Quando ho letto la sceneggiatura ho pensato “Whoa. Va bene, andiamo”. È ambizioso da morire, ma ce la faremo e sarà irreale. [..] È un film piuttosto epico e ci sono state un paio di sequenze in cui mi sono guardata intorno e in cui ho pensato “Non posso credere di poter fare questo, e non sto pagando per essere qui, anzi, mi stanno pagando per essere qui”.

