Halloween Kills: John Carpenter sulla possibilità che il film arrivi direttamente in streaming

Avremmo dovuto vederenelle sale lo scorso ottobre. Ma come sappiamo la pandemia globale ha convinto la Universal a spostare la release del film di David Gordon Green nelle sale al 21 ottobre di quest’anno.

In questo periodo di grandi incertezze però non è per nulla scontato che il film arrivi effettivamente in sala nel 2021. Molti film finiscono per arrivare in streaming, e in tal senso NME.com ha voluto chiedere a John Carpenter in una recente intervista la sua opinione su questa possibilità:

Certo. Halloween potrebbe essere pubblicato in quella modalità, perché i cinema sono morti. Questa è una tragedia, ma è la verità. Dobbiamo solo affrontare la cosa. Lo studio ha contattato me e David [Gordon Green] per farci rimandare il nuovo film di un anno nella speranza che le cose vadano per il meglio. Quindi speriamo che le cose vadano per il meglio.

