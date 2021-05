Dopo il successo di Godzilla Vs Kong , Adam Wingard ha siglato un accordo per dirigere per la Universal Pictures un adattamento cinematografico di, seriecreata da, scritta dae disegnata da

Wingard co-sceneggerà il film assieme a Will Simmons, mentre la sua casa di produzione, la Montauk Chair, produrrà il progetto con la Skybound. Kirkman, David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst produrranno per la Skybound.

Tra gli altri progetti in cantiere di Wingard, ricordiamo, c’è anche un altro capitolo del Monsterverse dopo Godzilla Vs Kong.

Ecco la sinossi della serie a fumetti che abbiamo recensito per voi:

Immaginate di potervi impossessare del corpo di qualunque abitante del pianeta. Sembra un’idea folle? Non per l’agente Drake, in forza al Programma Hardcore. Lui e gli altri membri del programma possono infatti trasformare chiunque in una sorta di drone umano da utilizzare per raggiungere obiettivi preclusi ai normali soldati. E, in questo, Drake è il migliore in assoluto. Ma quando viene confinato in un corpo per 72 ore, la sua missione diventerà scoprire chi ha sabotato il programma Hardcore. E dovrà guardarsi molto bene le spalle e fare attenzione a tutto, perché ora il nemico potrebbe essere letteralmente chiunque.