Harrison Ford è una delle star più amate di sempre che, a parte rarissime eccezioni come ad esempio in Le verità nascoste di Robert Zemeckis, ha sempre interpretato personaggi positivi, eroici, come Indiana Jones, Harrison Ford, Jack Ryan o… il Presidente degli Stati Uniti d’America.

Eppure, come ha avuto modo di spiegare lo stesso Harrison Ford durante gli impegni stampa d’Indiana Jones 5, non ama usare la parola “eroe” per descrivere tali personaggi.

La star, parlando della maniera in cui si approccia alle varie parti, dice:

Non uso mai la parola eroe perché penso che ci indirizzi nella direzione sbagliata. Da anni e anni dico che voglio interpretare persone comuni in circostanze straordinarie, qualcuno che si comporta bene per il bene degli altri.

Gli fa eco il regista d’Indiana Jones 5 James Mangold:

È interessante perché facendo ciò che faccio per vivere si incontrano attori di primo piano o star del cinema o leggende, e, per molti di loro, c’è un’idea precisa su come funzioni il loro marchio di fabbrica o cosa vuole il loro pubblico e c’è una sorta di “iperconsapevolezza” nell’essere un eroe. Per Harrison, è molto più come lavorare con un attore di punta che si considera un caratterista. Quello che intendo è che lui vuole entrare nella pelle del suo personaggio e mettere in mostra sia le sue fragilità, debolezze o nevrosi che le sue capacità. Non è interessato solo a creare una sorta di eroe. È interessato a creare una persona piena di difetti e tic che, semplicemente, ha anche la fortuna di essere affascinante, audace e un avventuroso viaggiatore globale.

Aggiunge poi di nuovo Harrison Ford:

Beh, condivido tutto, specie la parte dell’affascinante e audace! Per il resto, va bene così. Cerco i dettagli del mio personaggio, che possono portare una maggiore espressività e familiarità al pubblico. E non intendo familiarità con l’attore, ma con il personaggio. Il compito di un attore nel interpretare un dato personaggio è raccontare la storia attraverso il comportamento di chi interpreta. Quindi più dettagli apporti, più arricchisci la storia.

Vi ricordiamo che Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il Quadrante del Destino) sarà nelle sale dello stivale dal 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate e quanto attendete il nuovo Indiana Jones? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!

FONTE: Entertainment Weekly

Classifiche consigliate