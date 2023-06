In occasione della premiere di Indiana Jones e il quadrante del destino, Harrison Ford e la new entry nel cast Phoebe Waller-Bridge hanno rilasciato hanno parlato del loro rapporto sullo schermo. Waller-Bridge interpreta infatti nel film Helena Shaw, la figlioccia del protagonista.

Dice Ford a proposito della relazione tra i due:

La relazione è caratterizzata dalla storia in cui siamo coinvolti, dalla ricerca in cui siamo coinvolti e dal suo disturbo di personalità (scherza). Ma anche dall’arguzia dei nostri sceneggiatori. Siamo fortunati ad avere personaggi scritti all’interno di un contesto reale. Non sono solo chiacchiere a vuoto, c’è della vera sostanza.

Concorda Waller-Bridge che rincara la dose scherzando a sua volta:

Uno degli obiettivi del film, grazie anche alla presenza di un’attrice come Waller-Bridge, è quello di avvicinare nuove generazioni alla saga, magari di vedere bambini vestiti come loro ad Halloween. Waller-Bridge è entusiasta dell’idea:

Sarebbe fantastico. (…) Vorrei vedere Helena (tra le maschere, ndr). Fortunatamente io avevo Marion, ma vorrei vedere anche Helena perché è complicata e dà del filo da torcere a Indy. Ma ha anche le sue cose da fare, ed è un’opportunista. Non vede Indy sentimentalmente come il suo padrino ma più come un’opportunità per ottenere ciò che desidera. E la cosa divertente è avere due persone che vivono un’avventura e che devono lavorare insieme quando tutto ciò che vorrebbero è stare separati. L’ingrediente perfetto per una commedia.