HARRY POTTER: LA SAGA ARRIVA SU PRIME VIDEO

Come sapete, Harry Potter e la Pietra Filosofale compie 20 anni: sono tante le celebrazioni organizzate per questa importante ricorrenza, ma per chi non potesse recarsi al cinema a rivedere il primo film sul grande schermo, ecco arrivare una notizia a dir poco entusiasmante: l’intera saga, composta da otto film, arriverà in streaming su Prime Video a partire dal 1 dicembre.

Ad annunciarlo la stessa piattaforma sui social, ma basta andare su Prime Video per vedere che, assieme alle varie opzioni di noleggio e acquisto dei film, ora è comparsa anche la scritta “in arrivo su Prime tra 12 giorni”. Non è ancora chiaro se gli otto film della saga saranno disponibili solo in HD o anche in 4K, ma verosimilmente si tratterà di quest’ultima versione, che è quella attualmente in vendita. Vi terremo aggiornati a riguardo!

HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE: L’EVENTO AD ARCADIA CINEMA

Noi di BadTaste celebreremo assieme agli amici di Portus (il più importante fansite di Harry Potter in Italia) i vent’anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale con la proiezione in 4K del film la sera del 9 dicembre alle ore 20:30 presso la gigantesca Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo (MI), di cui siamo media partner. Alla serata, poi, parteciperanno anche alcuni cosplayer e quindi invitiamo tutti a venire in cosplay!

HARRY POTTER: LA REUNION PER I 20 ANNI DELLA SAGA CINEMATOGRAFICA

Il 1 gennaio andrà in onda negli Stati Uniti su HBO MAX, e in Italia su Sky (ancora da confermare), l’attesissima reunion nella quale Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, assieme ad altri attori della saga, visiteranno l’iconico Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter, il luogo migliore per celebrare la magia di questi amatissimi film creati agli Warner Bros. Studios Leavesden due decenni fa. Lo speciale andrà in onda, negli Stati Uniti, allo scattare della mezzanotte (ergo, in Italia, sarà mattina).

HARRY POTTER: IL QUIZ SHOW

La Warner Bros. ha anche in programma Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, un quiz show condotto da Helen Mirren che farà il suo debutto su HBO Max per poi andare in onda puntata dopo puntata in contemporanea su Cartoon Network e TBS (guarda il trailer). Lo speciale televisivo, in onda il 28 novembre, metterà alla prova la conoscenza nel campo dell’universo magico creato da J.K. Rowling dei fan che verranno scelti come concorrenti e saranno impegnati sul set nelle prossime settimane.

HARRY POTTER: LE ULTIME NOTIZIE

Harry Potter è diventato oramai un fenomeno della cultura popolare, l’Harry Potter Fan Club ufficiale conta oltre 37 milioni di membri. In questi giorni sono uscite numerose notizie legate alla saga: