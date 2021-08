L’intera saga cinematografica diè costellata di notevoli star del mondo della settima arte. Ma c’è una star in particolare che ha catalizzato l’attenzione dinel periodo della lavorazione dei film.

Durante la sua apparizione allo show di Stephen Colbert Radcliffe ha parlato della sua esperienza nel franchise, rivelando anche quale grande attore ha effettivamente catalizzato la sua attenzione per la prima volta sul set:

Adesso sono più consapevole rispetto a quando avevo nove o dieci anni. In quel momento non rimanevo molto colpito da quelle persone. La persona da cui ricordo fui attratto per la prima volta fu Gary Oldman perché ero in quell’età in cui ero più consapevole di chi fosse e più consapevole del suo lavoro, tanto da prendere sul serio anche il mio lavoro in termini recitativi [..].