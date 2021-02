Per il numero di aprile di Empire , il produttore inglese, che acquistò i diritti di sfruttamento della saga di Harry Potter nel lontano 1999, ha parlato di uno dei potenziali registi del primo film,, chiarendo le notizie sul suo coinvolgimento:

A quanto pare, infatti, il leggendario regista mostrò tantissimo interesse prima di decidere di dedicarsi ad altri progetti: “Non ci addentrammo molto nello sviluppo dei libri con Spielberg” ha commentato Heyman, che ha precisato un dettaglio non di poco conto: Spielberg lesse la prima stesura della sceneggiatura.

Ha poi aggiunto:

Ne parlai con lui faccia a faccia nel suo studio, cosa che fu meravigliosa… la mia sensazione è che volesse parlarne, ma non veramente dirigerlo. Credo avesse altri progetti in ballo all’epoca.

Il regista in effetti parlò ella cosa nel 2012 con la BBC (come riportò DigitalSpy ):

Mi offrirono Harry Potter. Lo sviluppai per cinque o sei mesi con [lo sceneggiatore] Steve Kloves, ma poi mollai tutto. Sentivo di non essere pronto a girare un film di soli bambini, i miei figli dissero che ero pazzo. All’epoca i libri erano diventati popolari, perciò quando rinunciai già sapevo che sarebbero diventati un fenomeno. Ma insomma, non faccio film con l’obiettivo di renderli dei fenomeni. Li faccio perché mi tocchino in modo tale da spingermi a prendermi un impegno per uno, due o tre anni.