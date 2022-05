A gennaio dello scorso anno sono emerse le prime voci sul fatto che il mondo disarebbe approdato su HBO Max con nuovi progetti esclusivamente destinati al servizio streaming di WarnerMedia.

Con la fusione tra la Warner Bros. e Discovery molte cose sono cambiate visto che delle figure chiave legate all’espansione del franchise del Wizarding World come Tom Ascheim e Ann Sarnoff hanno ricevuto il benservito.

Nonostante i cambiamenti avvenuti alla dirigenza, le intenzioni restano le stesse. Come spiegato in un pezzo pubblicato ierisul Washington Journal il nuovo amministratore delegato di Warner Bros. Discovery David Zaslav ha tutte le intenzioni di investire nel brand.

L’AD non ha commentato gli scarsi risultati di Animali Fantastici: I segreti di Silente al botteghino (che sta faticando ad arrivare a 400 milioni di dollari in tutto il mondo), ma si è limitato a dire che dopo la pandemia “riportare la gente al cinema continua a essere difficile per film che non siano ‘entusiasmanti per la massa’ come Spider-Man o Batman”.

Zaslav punta a portare il mondo di Harry Potter su HBO Max, investendo su contenuti seriali ambientati nel Wizarding World e per farlo intende incontrare la creatrice J.K. Rowling “nelle prossime settimane” per fare due chiacchiere. Novità in questo senso dovrebbero essere allora all’orizzonte, anche se non è chiaro quando si concretizzeranno.

Qualche mese fa, come vi abbiamo riportato su Badtaste, abbiamo appreso che tra le idee ci sarebbe la realizzazione di una “serie live-action su Hogwarts” per HBO Max con un budget di 10 milioni di dollari a episodio per cui sarebbero già stati cercati degli sceneggiatori.

Su HBO Max a inizio è arrivato Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, una speciale retrospettiva dedicata alla saga per cui si sono riuniti molti attori e che ha riscosso uno straordinario successo.