In una recente intervista con People , aè stato chiesto di scegliere una delle quattro case di Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria dei film di

“Se dovessi scegliere, probabilmente Serpeverde, hanno un lato punk che mi attrae” ha commentato l’attrice. “Insomma, come i cattivoni che se ne vanno in giro in moto“.

Ricordiamo che la Warner Bros. ha in programma Hogwarts Tournament of Houses, un quiz show condotto proprio da Helen Mirren che farà il suo debutto su HBO Max per poi andare in onda puntata dopo puntata in contemporanea su Cartoon Network e TBS (guarda il trailer). Lo speciale televisivo, in onda il 28 novembre, metterà alla prova la conoscenza nel campo dell’universo magico creato da J.K. Rowling dei fan che sono stati scelti come concorrenti.

HARRY POTTER: LE ULTIME NOTIZIE

Harry Potter è diventato oramai un fenomeno della cultura popolare, l’Harry Potter Fan Club ufficiale conta oltre 37 milioni di membri. In questi giorni sono uscite numerose notizie legate alla saga: