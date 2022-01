, il volto di Harry nello spettacolo teatrale di Broadway di, è stato licenziato dopo un’indagine per cattiva condotta dopo le accuse di, interprete di Ginny Weasley.

Non è chiara la natura esatta della condotta, ma l’attrice ha richiesto di prendersi una pausa. “Per rispetto della sua privacy e per mantenere integra l’indagine, non rilasceremo dichiarazioni in merito” hanno commentato i produttori Sonia Friedman Productions, Colin Callender e Harry Potter Theatrical Productions.

Le accuse formali sono arrivata lo scorso 19 novembre 2021 e hanno spinto la produzione ad avviare un’indagine svolta da terze parti. Oggi, dopo la fine dell’indagine, i produttori hanno annunciato che Snyder è stato licenziato con effetto immediato.

“Siamo decisi a garantire un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo” ha commentato la produzione, “che è il motivo per cui abbiamo delle politiche e delle procedure molto rigide per tutti coloro che sono coinvolti in Harry Potter and the Cursed Child. Ciò include il divieto di ogni forma di abuso e un canale per permettere a chiunque di segnalare condotte inappropriate“.

Fonte: Deadline