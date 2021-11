La notizia va presa con le pinze perché è il tabloid The Sun a diffonderla , ma potrebbe avere decisamente senso: la Warner Bros. starebbe pensando a una reunion di Harry Potter non dissimile a quella organizzata qualche mese fa per Friends , per celebrare i 20 anni dell’uscita di

Sappiamo che la major ha già in programma Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, un quiz show condotto da Helen Mirren che farà il suo debutto su HBO Max per poi andare in onda puntata dopo puntata in contemporanea su Cartoon Network e TBS (guarda il trailer). Ma la reunion avrebbe chiaramente un taglio decisamente diverso, più nostalgico: l’idea è che i protagonisti Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint assieme ad altri attori della saga girino uno speciale al Warner Bros. Studio Tour di Londra, ricreando alcuni dei momenti più iconici del film come l’arrivo al Binario 9 e 3/4 o il Ballo del Ceppo, utilizzando alcuni dei set della saga presenti allo studio tour. Ricalcando cioè la stessa impostazione della reunion di Friends, che ha avuto molto successo quando è andata in onda in contemporanea mondiale in primavera. La Warner al momento starebbe puntando a convincere gli attori con grosse cifre di denaro – proprio come aveva cercato di fare (alla fine, con successo) con il cast di Friends negli ultimi anni.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: The Sun via Portus