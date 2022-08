La LEGO sta per immettere sul mercato un nuovo, gigantesco set collegato al franchise di Harry Potter dopo i polposissimi (e costosissimi!) set basati sulla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e Diagon Alley.

La notizia che, nel corso dell’estate, la LEGO avrebbe annunciato una nuova proposta in tema Harry Potter era nell’aria già da un po’. Ora, grazie a dei leak, abbiamo appreso che il set in questione è una riproduzione dell’Hogwarts Express che verrà proposta a un prezzo di 500 dollari (restiamo in attesa di scoprire il costo in euro).

Potete ammirare le immagini dei leak direttamente qua sotto:

