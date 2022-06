Una prima edizione di Harry Potter e la Pietra Filosofale, con alcuni errori di stampa e autografata da J.K. Rowling, sarà messa all’asta da Christie a Londra con un prezzo di partenza sarà di 200.000 sterline.

Si tratta di una delle 500 copie del libro stampate nel 1997, 300 delle quali furono mandate alle biblioteche. La copia venduta all’asta in occasione della The Art of Literature: Loan and Selling Exhibition fa parte delle altre 200.

Il libro è autografato da J.K. Rowling e presenta anche degli errori di stampa. Sul retro, ad esempio, a “Philosopher’s” manca una “o”, risultando così “Philospher’s”, mentre a pagine 53 del romanzo, nella lista degli oggetti necessari per frequentare Hogwarts, una bacchetta è presente nella lista ben due volte.

Fonte: Reuters