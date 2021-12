In una recente intervista con People , Rupert Grint ha parlato ancora una volta di Ron Weasley, il personaggio interpretato negli otto film della saga di Harry Potter.

L’attore si è detto molto protettivo nei suoi riguardi:

Si è parlato tanto della possibilità di interpretare Ron ancora una volta con tutto quello che sta succedendo, e sento di essere quel personaggio. Ho sempre avuto un rapporto strano con lui all’inizio, ma c’è molto di me in lui, quindi sono molto protettivo nei confronti del personaggio.

Grint sarà protagonista della rimpatriata Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts che verrà trasmessa negli Stati Uniti dalla piattaforma streaming HBO Max, mentre in Italia sarà un’esclusiva di Sky: nel nostro paese andrà in onda su Sky Uno, a partire dalle 9 del mattino del 1 gennaio, su un canale interamente dedicato alla saga: Sky Cinema Harry Potter (303 della piattaforma Sky, attivo fino al 16 gennaio). In streaming sarà disponibile sulla piattaforma NOW. Successivamente, lo speciale sarà sempre disponibile su Sky on demand e su NOW.

