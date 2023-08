Hasbro ha finalizzato la vendita di Entertainment One, cedendo lo studio a Lionsgate per 500 milioni di dollari (in gran parte in contanti, con una porzione di azioni e debito). Il gigante dei giochi e giocattoli aveva acquisito eOne nel 2019 per quattro miliardi di dollari, quindi per Lionsgate si tratta di un ottimo affare (molto meno per Hasbro). Dopo l’annuncio della vendita, è stato confermato che Steve Bertram e Michael Lombardo lasceranno la casa di produzione.

Bertram si era unito alla compagnia nel 2014 e negli anni aveva guidato le attività produttive, portando poi con sè nel 2020 Lombardo (che veniva da HBO) perché si occupasse dell’area televisiva. Tra i progetti sviluppati recentemente, il film di Dungeons & Dragons e la serie tv per Paramount+, ma anche il film The Woman King e serie come The Rookie e Yellowjackets.

Il portfolio eOne acquisito da Lionsgate include un catalogo di oltre 6500 titoli oltre a una porzione di interessi nelle attività televisive e cinematografiche canadesi.

La cessione era prevista: negli ultimi mesi eOne aveva licenziato circa il 20% dello staff. “L’acquisizione sarà immediatamente accrescitiva per quanto ci riguarda,” ha commentato Jon Feltheimer di Lionsgate. “Aggiungerà al nostro catalogo migliaia di titoli, rafforzando la nostra attività televisiva sia nelle serie scripted che unscripted e continuerà a espandere la nostra presenza in Canada e nel Regno Unito”.

