Nel corso del fine settimana è arrivato nei cinema giapponesi il nuovo film dello Studio Ghibli diretto da Hayao Miyazaki dal titolo How Do You Live?

Come noto, il lungometraggio animato è stato distribuito dallo Studio Ghibli con una particolare strategia di marketing basata… sull’assenza di una pianificazione marketing. Non sono stato diffuse immagini promozionali, spot, trailer. Niente di niente a eccezione di qualche schizzo proposto su Twitter (più in basso ne potete trovare uno inedito).

Lo stesso Hayao Miyazaki aveva espresso una certa preoccupazione in merito, non condivisa dal produttore dello Studio Ghibli Toshio Suzuki secondo cui:

In questa era piena zeppa d’informazioni, la mancanza di esse può essere una forma d’intrattenimento. Non so se funzionerà. Ma ci credo. Ecco perché io lo sto facendo.

Ebbene, i risultati del fine settimana d’esordio nelle sale nipponiche sembrano dire a gran voce che ad avere ragione è proprio Suzuki. La nuova opera di Hayao Miyazaki ha difatti debuttato al primo posto della classifica e c’è di più: con 11.3 milioni di dollari incassati ha ottenuto il secondo miglior esordio giapponese di sempre per una pellicola dello Studio Ghibli. Sarà interessante verificare le performance delle prossime settimane: il film avrà una buona tenuta e il passaparola contribuirà a tenere alti gli incassi oppure la mancanza di una campagna marketing si farà sentire? Lo scopriremo poi.

Qua sotto potete invece ammirare un nuovo bozzetto della pellicola, quello che è stato realizzato per primo:

Vi ricordiamo che a partire dal 6 luglio e fino al 30 agosto, Lucky Red riporterà nei cinema cinque pellicole dello Studio Ghibli dirette dal maestro Hayao Miyazaki. Trovate tutti i dettagli in questo articolo!

