Online sono approdati i character poster di Heart of Stone, il film d’azione con Gal Gadot e Jamie Dornan che arriverà sulla piattaforma l’11 agosto.

Li potete vedere qua sotto:

Ecco la sinossi:

Gal Gadot è Rachel Stone, l’unica agente operativa che si frappone tra la sua organizzazione globale per la pace e la scomparsa del suo bene più prezioso e pericoloso, chiamato in codice il Cuore.

Cos’è il Cuore in Heart of Stone

Il Cuore è l’IA più potente al mondo, un’intelligenza artificiale in grado di tracciare tutta l’esistenza online di una persona e poi utilizzare quei dati per prevedere cosa potrebbe fare in futuro. Può essere una buona consigliera quando si tratta di anticipare potenziali minacce globali e neutralizzarle, ma anche diventare una minaccia essa stessa.

“Il Cuore è ciò che viene definito una IA generale – un’intelligenza artificiale in grado di fare tutto ciò che uno vuole, nel migliore dei modi,” spiega il supervisore agli effetti visivi Mark Breakspear. “Nessuno ha ancora costruito una IA generale. È collegata a un computer quantistico, molto più veloce di un computer normale. Il Cuore deve monitorare tutti i dati umani, analizzarli, trovare dei pattern e utilizzarli per fare delle previsioni. E a quel punto entra in gioco il Charter”.

Il Charter è il gruppo di spie altamente specializzate di cui fa parte l’agente Rachel Stone (Gal Gadot). Nel cast del film troviamo anche Jamie Dornan nei panni dell’Agente Parker dell’MI6, e Alia Bhatt nei panni dell’hacker Keya Dhawan. Assieme a loro anche Sophie Okonedo, Matthias Schweighofer, Jing Lusi e Paul Ready.

A produrre il blockbuster, che nelle intenzioni di Netflix dovrebbe lanciare una nuova saga, c’è la Skydance Media di David Ellison (Mission: Impossible – Fallout, Top Gun: Maverick), mentre Tom Harper (Gli Aeronauti) siede in cabina di regia. Il film è scritto da Greg Rucka (The Old Guard) e Allison Schroeder (candidata all’Oscar per Il diritto di contare).

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Gal Gadot? Ditecelo nei commenti!

