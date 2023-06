Empire ha diffuso una nuova foto ufficiale di Heart of Stone, film Netflix con protagonista Gal Gadot che nelle intenzioni della piattaforma dovrebbe dare vita a un nuovo franchise.

“Esiste un pubblico interessato a una protagonista donna in un film d’azione, me ne sono resa conto” ha commentato l’attrice durante un’intervista con il giornale. “Sono cresciuta guardando Bond, Mission [Impossible] e Bourne. Volevo creare un film d’azione davvero forte e con protagonista una donna che fosse per tutti, e non una storia di un maschio già vista e rivista“.

Ecco la nuova immagine:

A produrre il blockbuster, che nelle intenzioni di Netflix dovrebbe lanciare una nuova saga, c’è la Skydance Media di David Ellison (Mission: Impossible – Fallout, Top Gun: Maverick), mentre Tom Harper (Gli Aeronauti) siede in cabina di regia. Il film è scritto da Greg Rucka (The Old Guard) e Allison Schroeder (candidata all’Oscar per Il diritto di contare).

Nulla si sa sulla trama se non che si tratta di un thriller di spionaggio originale di taglio internazionale sulla scia delle saghe di Mission: Impossible e 007.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto con Gal Gadot? Diteci come sempre la vostra nei commenti!

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate