Helen Mirren interpreterà l’autrice Patricia Highsmith nel thriller “Switzerland”

Deadline riporta in esclusiva che Helen Mirren interpreterà la celebre autrice Patricia Highsmith in un nuovo film intitolato Switzerland, la cui trama rifletterà uno dei romanzi su Tom Ripley per cui la scrittrice è diventata famosa.

Il regista e esperto di video musicali Anton Corbijn, che ha lavorato a Control, A Most Wanted Man e The American, siederà in cabina di regia.

In Switzerland, la vita solitaria di Highsmith nelle Alpi svizzere viene interrotta da Edgar, un giovane agente letterario mandato dalla inflessibile casa editrice della scrittrice per convincerla a scrivere un ultimo romanzo della serie di Ripley (tra cui Il talento di Mr Ripley). Highsmith usa la sua celebre immaginazione macabra per spaventare Edward, ma prima che se ne rendano conto iniziano a collaborare, rendendo il mondo che hanno costruito indistinguibile da quello reale.

Le riprese inizieranno quest’anno in Europa, la produzione è alla ricerca del resto del cast.

La sceneggiatura sarà scritta dalla drammaturga, sceneggiatrice e autrice di Melbourne, Joanna Murray-Smith, che lavorerà ispirandosi alla rappresentazione teatrale firmata da lei.

Rivedremo Helen Mirren a marzo al cinema in Shazam! Furia degli Dei.