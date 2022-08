Il 7 ottobre prossimo farà il suo debutto su Hulu il reboot di Hellraiser che vedrà Jamie Clayton (Sense8) nel ruolo di Pinhead, nuova incarnazione di un personaggio spesso associato a Doug Bradley, che l’ha interpretato in 8 film, l’ultima volta nel 2005 in Hellraiser: Hellworld. In un’intervista con Bloody Disgusting, l’attore ha commentato il casting, definendolo “interessante” e dichiarandosi “incuriosito” da questa versione femminile di Pinhead. Ecco le sue parole:

Sembrava che [un Pinhead donna] stesse arrivando. È un casting interessante. Non conosco Jamie. Naturalmente, hanno preso anche una piccola piega in questo, perché Jamie è transgender. Non conosco il suo lavoro recente, ma diversi anni fa c’era una serie di fantascienza su Netflix intitolata Sense8, di cui ero un grande fan. Jamie ne faceva parte e mi è piaciuta molto la sua interpretazione. Non posso dire altro. Mi piace sottolineare che ho indossato una gonna nel ruolo di Pinhead [ride].

È una scelta di casting interessante. Beh, questo vale solo fino a un certo punto. Diciamo “Pinhead donna” come se sapessimo cosa significa, ma ci sono milioni di sfumature di femminilità. Dove andranno a parare esattamente con questo? Tutto in Hellraiser è sempre stato trasgressivo. Tutto, sempre, dall’inizio alla fine. Non è un’idea nuova in questo senso, ma mi incuriosisce. Sono nella stessa posizione di tutti voi, credo, per vedere dove si andrà a parare.