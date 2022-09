Hellraiser: Jamie Clayton è Pinhead nella prima foto ufficiale

Come noto, il 7 ottobre prossimo farà il suo debutto su Hulu il reboot di Hellraiser che vedrà Jamie Clayton (Sense8) nel ruolo di Pinhead, nuova incarnazione di un personaggio spesso associato a Doug Bradley, che l’ha interpretato in 8 film, l’ultima volta nel 2005 in Hellraiser: Hellworld.

In attesa di un primo trailer, EW ci regala oggi le prime immagini del film con uno sguardo ufficiale a Clayton nei panni di Pinhead.

Potete ammirarle a seguire:

Photo courtesy of Spyglass Media Group. © 2022 Spyglass Media Group. All Rights Reserved.

David Bruckner (The Ritual, V/H/S, The Night House e Southbound) ha diretto il lungometraggio. Nel cast figurano anche Odessa A’zion, Brandon Flynn, Goran Visnjic, Drew Starkey, Adam Faison, Aoife Hinds, Selina Lo e Hiam Abbass. Alla sceneggiatura Ben Collins e Luke Piotrowski, che si sono basati su una storia di David Goyer.

Cosa ne pensate del nuovo Pinhead che vedremo nel reboot di Hellraiser? Lasciate un commento!