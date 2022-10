Hellraiser: Jamie Clayton racconta come si è preparata a interpretare Pinhead nel reboot

Il reboot di Hellraiser, ora disponibile su Hulu negli Stati Uniti (GUARDA IL TRAILER) è stato accolto positivamente dalla critica, che ha lodato in particolare l’interpretazione di Jamie Clayton, nuovo volto di Pinhead.

In un’intervista con Inverse, l’attrice ha raccontato come si è preparata al ruolo e come ha lavorato sul personaggio:

Volevo portare qualcosa di completamente nuovo e fresco al personaggio. Non volevo che qualcuno paragonasse la mia interpretazione a quelle precedenti, e credo sia questo il motivo per cui hanno scelto una donna [come Pinhead]. Questo toglie un peso al pubblico perché rende più difficile il confronto. Ma per quanto riguarda la preparazione al ruolo, ascolto molta musica. Faccio delle playlist per tutti i miei personaggi. Ho passato un sacco di guai nella mia vita, quindi ho davvero portato tutto il tormento, il dolore, l’angoscia, la perdita, la sofferenza, la gioia e la sensualità, tutto attraverso le discussioni che ho avuto con David [Bruckner, regista] su quali fossero le intenzioni di Pinhead, sul perché stesse facendo quello che stava facendo in un dato momento, sul perché avesse fatto la domanda che stava facendo.

C’erano delle sfumature che volevo far emergere e David mi ha davvero aiutato a raggiungerle in tutte le conversazioni che abbiamo avuto. Sul set avevamo tempo per giocare, per fare diverse riprese, per provare cose differenti. Cioè, facevamo una ripresa e poi un’altra che era completamente l’opposto. Ne facevo una super arrabbiata e poi la facevo come se fossi affamata di sesso e di sangue. Quindi c’era tempo per esplorare. Sono stata in terapia per tutto il tempo delle riprese. È stato impegnativo