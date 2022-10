Hellraiser: Jamie Clayton racconta cosa ha provato nel raccogliere l’eredità di Pinhead

Nel reboot di Hellraiser, disponibile da questo weekend negli Stati Uniti su Hulu (GUARDA IL TRAILER), il ruolo di Pinhead è stato affidato a Jamie Clayton (Sense8), dopo che in ben 8 film della saga era stato interpretato da Doug Bradley.

In un’intervista con ComicBook.com, l’attrice ha svelato se l’eredità di un personaggio così iconico la intimidisse o la eccitasse. Ecco le sue parole:

Penso che sia stato un 50/50. Ero sicuramente nervosa all’idea di calarmi nei panni di Doug [Bradley], l’attore originale di Pinhead. E iconico e nessuno potrà mai replicare la sua performance. Quindi, da un lato, ero nervosa. David [Brucker, il regista] e io volevamo davvero evitare di cercare di emulare quella performance in qualsiasi forma o modo. Ma allo stesso tempo, stiamo onorando questo mondo, questi personaggi, questa mitologia, questa storia. Si trattava quindi di un equilibrio. Si trattava di renderlo mio. Ma è anche un personaggio iconico che tutti conoscono. Nel momento in cui viene pronunciato il soprannome del personaggio, tutti sanno esattamente di chi si sta parlando.

Ricordiamo che, recentemente, il regista aveva commentato la questa scelta di casting:

Non ne abbiamo mai avuto paura. Abbiamo sempre saputo che [Pinhead donna] avesse senso vista la storia del franchise. E poi per noi è stato un modo per non imitare l’incredibile e iconica interpretazione di Doug Bradley.

Nel cast del nuovo Hellraiser figurano anche Odessa A’zion (“Fam,” “Grand Army”), Adam Faison (“Everything’s Gonna Be Okay,” “Yes Day”), Drew Starkey (“Outer Banks,” “The Devil All the Time”), Brandon Flynn (“Ratched,” “13 Reasons Why”), Aoife Hinds (“The Long Call,” “Normal People”), Jason Liles (“Stereoscope,” “Rampage”), Yinka Olorunnife (“The Transporter”), Selina Lo (“Boss Level,” “Q8 Unleashed”), Zachary Hing (“Halo”), Kit Clarke (“Leonardo”), Goran Visnjic (“The Boys,” “Timeless”) e Hiam Abbass (“Succession,” “Blade Runner 2049”). Alla sceneggiatura Ben Collins e Luke Piotrowski, che si sono basati su una storia di David Goyer.

Siamo ancora in attesa dei dettagli sulla release italiana del film che avverrà, presumibilmente, su Disney Plus all’interno di Star.

Cosa ne pensate delle parole di Jamie Clayton su Hellraiser? Lasciate un commento!

FONTE: CB