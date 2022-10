Hellraiser: il nuovo film ottiene il punteggio più alto di tutto il franchise su Rotten Tomatoes

Nelle scorse ore abbiamo letto alcuni commenti della stampa molto positivi nei riguardi di Hellraiser, il film di David Bruckner che riporterà in scena la storia tratta dal romanzo dell’orrore Schiavi dell’inferno scritto da Clive Barker, scrittore che è stato anche il regista della storica pellicola del 1987.

La positività nei confronti del progetto si è riflessa anche nel punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes sulla base di 48 recensioni caricate sul sito. Il film ha infatti raggiunto un punteggio sul “tomatometro” dell’85% (al momento della scrittura dell’articolo), il più alto tra tutti gli altri film del franchise horror.

Ecco la lista dei punteggi di ogni film del franchise:

Hellraiser (1987) – 70%

Hellbound: Hellraiser II – 50%

Hellraiser III: Hell on Earth – 40%

Hellraiser IV: Bloodline – 24%

Hellraiser: Inferno – 17%

Hellraiser: Hellseeker – 0%

Hellraiser: Deader – 13%

Hellraiser: Hellworld – 0%

Hellraiser: Revelations – 0%

Hellraiser: Judgment – 36%

Hellraiser (2022) – 85%

Hellraiser sarà in streaming su Hulu a partire dal prossimo 7 ottobre negli Stati Uniti. Siamo ancora in attesa dei dettagli sull’uscita italiana che avverrà, presumibilmente, su Disney Plus all’interno di Star.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!

FONTE: ComicBook.com