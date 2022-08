Hellraiser: il reboot con Jamie Clayton ottiene il rating R

come riportato da Collider il reboot di Hellraiser targato Hulu avrebbe ottenuto il Rating R a causa di “forte violenza horror e sanguinosa” ma anche per “nudità”.

David Bruckner (The Ritual, V/H/S, The Night House e Southbound) ha diretto il lungometraggio. Jamie Clayton (Sense8, The L Word: Generation Q) interpreterà Pinhead.

Nel cast figurano anche Odessa A’zion, Brandon Flynn, Goran Visnjic, Drew Starkey, Adam Faison, Aoife Hinds, Selina Lo e Hiam Abbass.

Alla sceneggiatura Ben Collins e Luke Piotrowski, che si sono basati su una storia di David Goyer.

Ricordiamo che attualmente la HBO è al lavoro anche su una serie tv di Hellraiser che sarà scritta da Mark Verheiden (Daredevil, Battlestar Galactica) e Michael Dougherty (Trick ‘r Treat), e verrà prodotta tra gli altri da Dan Farah della Farah Films e Roy Lee della Vertigo Entertainment.

Alla base di tutto rimane l’idea fondata sul testo di Clive Barker Schiavi dell’inferno, da cui lo stesso autore trasse nel 1987 il primo film della serie. La serie HBO non sarà un remake, ma piuttosto una continuazione ed espansione di quell’universo macabro e della mitologia di Hellraiser. Tornerà quindi Pinhead, personaggio simbolo del franchise, il più noto del gruppo dei demoniaci Cenobiti che tormentano gli esseri umani. Ad oggi sono stati realizzati dieci film in totale.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!