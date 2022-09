Hellraiser: il regista parla della decisione di scegliere Jamie Clayton come Pinhead e dell’uso del digitale

Nel corso di una chiacchiera con THR, David Bruckner ha parlato di Hellraiser, il suo film che riporterà in scena la storia tratta dal romanzo dell’orrore Schiavi dell’inferno scritto da Clive Barker, scrittore che è stato anche il regista della storica pellicola del 1987.

Il regista ha prima parlato della scelta di Jamie Clayton come Pinhead:

Non ne abbiamo mai avuto paura. Abbiamo sempre saputo che [Pinhead donna] avesse senso vista la storia del franchise. E poi per noi è stato un modo per non imitare l’incredibile e iconica interpretazione di Doug Bradley.

Ha poi parlato dell’impiego del digitale:

Abbiamo avuto un approccio molto pratico al film, che è nello stille di questa saga, anche se c’è stato qualche aiutino dagli effetti visivi. In alcuni momenti abbiamo impiegato il digitale, ma abbiamo cercato di essere molto parsimoniosi. Specialmente nell’horror, la CGI può portarti fuori dall’esperienza.

Hellraiser sarà in streaming su Hulu a partire dal prossimo 7 ottobre negli Stati Uniti. Siamo ancora in attesa dei dettagli sull’uscita italiana che avverrà, presumibilmente, su Disney Plus all’interno di Star.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo che BadTaste è anche su Twitch!