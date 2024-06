Nel 2022 è uscito su Hulu il reboot di Hellraiser diretto da David Bruckner: un vero successo per la piattaforma streaming!

Benché ci siano state numerose voci a proposito di un sequel, ancora non c’è nulla di concreto. La star del reboot, Odessa A’zion, in un’intervista per Screen Rant, ha però rilasciato degli aggiornamenti. Molto cauti, ma incoraggianti.

Oh Dio, mi metterò nei guai se parlo di qualcosa. [Ride] Ho sentito cose qua e là, mai niente di ufficiale, e non penso che sarà mai ufficiale. Ma, allo stesso tempo, non si sa mai. Non si sa mai.

Nel film del 2022 A’zion interpreta Riley, una tossicodipendente in fase di recupero, i cui tentativi di riprendersi, mentre vive con suo fratello, il suo fidanzato e il loro coinquilino, vengono sconvolti quando inavvertitamente scatena i Cenobiti su di loro.

