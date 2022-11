Henry Cavill commenta le voci sull’annuncio del ritorno di Superman mai avvenuto al San Diego Comic-Con

Poco prima del San Diego Comic-Con, la scorsa estate, sono state insistenti le voci su un annuncio legato al ritorno del Superman di Henry Cavill, che si sono tramutate in un nulla di fatto scatenando molta delusione dei fan.

In una recente intervista per BBC Radio 1, l’attore si è ritrovato a commentare l’accaduto:

Si, se n’è parlato tanto. Stavano arrivando tutte quelle voci e ovviamente io stavo lavorando [sul set di The Witcher], perciò mi chiedevano in continuazione: “Allora vai al Comic-Con?” e io rispondevo: “No, assolutamente“. E poi dicevano: “Ah, ma ci vai, non mentire” e io continuavo a negare.

Poi, ovviamente, conoscevo un altro segreto che dovevo custodire [dell’apparizione in Black Adam], perciò mi sono detto che avrei lasciato correre per scoprire cosa sarebbe successo.

Quando tutti sono rimasti delusi ho pensato: “Va bene… pazientate, pazientate. Succederà“.