Henry Cavill è rimasto aggrappato a Superman per diversi anni in attesa di tornare a interpretarlo

In una recente intervista con Deadline, Henry Cavill ha parlato del suo ritorno nei panni di Superman. L’attore ha parlato nello specifico dei momenti di incertezza in cui non pensava che sarebbe tornato a interpretare l’uomo d’acciaio.

Ecco le parole dell’attore:

Era qualcosa a cui mi sono delicatamente aggrappato con il mio cuore, perché non sapevo se avrei avuto di nuovo l’occasione di interpretarlo. Mi sento quindi molto, molto fortunato e privilegiato di avere un’altra occasione adesso. Superman è un personaggio così puro, onesto e speranzoso, rappresenta il meglio di noi, ed è una cosa che amo. Credo che nel nostro profondo sia ciò a cui tutti tendiamo, al bene e al bene che possiamo fare reciprocamente. Anche quando siamo più cinici, credo che nel profondo sia ciò che vogliamo.

