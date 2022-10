Henry Cavill non vede l’ora di interpretare un Superman “estremamente gioioso”

In occasione di un’intervista con Josh Horowitz, Henry Cavill ha parlato del suo ritorno nei panni di Superman in Black Adam, ora nei cinema italiani.

“Sono andato agli studi della Warner Bros. nel Regno Unito e mi sono rimesso il costume” ha commentato l’attore. “È stato un momento molto intenso, non ero certo di cosa avrei provato. Non sapevo se mi avrebbe toccato emotivamente indossare il costume di L’Uomo d’Acciaio. Ho scelto quello in particolare vista la nostalgia legata a quel costume. Era importante per me trovarmi lì a godermi il momento perché parliamo di uno dei momenti migliori della mia carriera. È stato bellissimo poterlo indossare di nuovo“.

Ha poi aggiunto: