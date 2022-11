Henry Cavill commenta le parole dell’autrice di Twilight che lo riteneva un perfetto Edward Cullen

Vanno di moda i multiversi di recente quindi chissà che, da qualche parte, non esista una versione alternativa del nostro pianeta in cui Henry Cavill ha interpretato Edward Cullen nella saga di Twilight al posto di Robert Pattinson.

Già perché secondo l’autrice dell’epopea letteraria, Stephenie Meyer, Henry Cavill sarebbe stato perfetto per il ruolo in questione. Una considerazione, quella fatta dalla scrittrice, che, come potete leggere dalle pagine del suo blog ufficiale, risale al 2007, quando l’attore inglese non era ancora diventato celebre in tutto il mondo grazie al ruolo di Superman nell’Uomo d’Acciaio di Zack Snyder. Al tempo, Stephenie Meyer rivelava dalle pagine del suo “diario online” che:

La cosa più deludente per me è stata perdere il mio perfetto Edward. Henry Cavill ora ha 24 anni. Concediamoci un momento di quiete per piangere…

Durante il suo recente intervento all’Happy, Sad, Confused podcast, l’attore inglese ha potuto anche discutere dei ruoli persi nel corso della sua carriera e, in riferimento a Twilight, ammette di non essere affatto infastidito di essere stato “battuto” da Robert Pattinson anche perché era del tutto all’oscuro di essere il preferito di Stephenie Meyer:

Non sapevo nulla del film. Non sapevo neanche che volessero ingaggiarmi anche perché, a quel tempo, internet non era ancora lo strumento che è diventato oggi, per cui l’ho saputo solo in seguito. Ho pensato “Ok, sarebbe stato fico”.

Dal momento che non sapeva nulla della questione, Henry Cavill puntualizza, ironicamente, che chiaramente questo aneddoto non può rientrare appieno nel novero di quelli collegati alle “parti perse”. Dove invece rientra un altro ruolo che invece ha perso davvero e che, casualmente, era anch’esso finito nelle mani di Robert Pattinson: quello di Cedric Diggory in Harry Potter e il Calice di Fuoco.

Sì, per quello avevo effettivamente fatto un’audizione… senza ottenere la parte. Potrebbe essere andata bene o terribilmente. Sono sicuro che, là fuori, ci sia del girato di quel provino, immagini che spero restino chiuse in una cassaforte e non vengano mai viste da nessuno!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Happy Sad Confused su YouTube