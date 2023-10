Gamesradar ci propone oggi una nuova foto di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente, l’attesissimo prequel della saga con Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Viola Davis, Peter Dinklage, Jason Schwartzman e Laurel Marsden.

Potete ammirarla qui a seguire:

Nel prequel conosceremo un Coriolanus Snow molto diverso da quello visto nei film della saga con Jennifer Lawrence, come raccontato dal regista Francis Lawrence a Total Film:

Inizieremo da un punto molto diverso con Snow. Vedremo un uomo giovane in difficoltà, che fa parte di una famiglia che ha perso la sua fortuna. Fa finta di avere ancora soldi, di avere uno status, e in generale è in un punto decisamente più positivo di quanto si possa immaginare. La cosa bella di questa storia è che vedremo come diventerà cattivo.