La storica protagonista di Hunger Games, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) e la protagonista dell’imminente prequel, Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), sono parenti?

Questa domanda è stata posta da Entertainment Weekly al regista di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente, Francis Lawrence, che aveva peraltro diretto tre su quattro delle pellicole già approdate nelle sale. E la risposta che ha dato il filmmaker è, chiaramente, alquanto sibillina dato che non ha chiarito se Lucy sia o meno la nonna di Katniss, così come viene suggerito da alcune teorie dei fan. Anzi, la proprio aggirata del tutto suggerendo un altro legame:

Credo che Maude Ivory, la più giovane dei Covey, sia legata agli Everdeen nella grande mitologia di tutto questo.

Nel pezzo pubblicato dal magazine citato a corredo dell’arrivo online del nuovo trailer – che potete vedere in questo nostro articolo – si parla anche della ben nota canzone che possiamo udire all’inizio del filmato: The Hanging Tree, già cantata da Jennifer Lawrence in Hunger Games e che qua viene invece interpretata da Rachel Zegler.

È una performer. Dopo aver assistito all’impiccagione di un uomo colpevole di omicidio plurimo, compone The Hanging Tree, che è, ovviamente, nei romanzi di 65 “sentiamo” 65 anni dopo una canzone cantata da Katniss. È una canzone che è stata tramandata attraverso generazioni di persone nel Distretto 12.

Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, la trama

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente.

Il film sarà nei cinema italiani dal 22 novembre!

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: EW

Classifiche consigliate