Francis Lawrence ha parlato con Entertainment Weekly di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente, l’attesissimo prequel della saga con Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Viola Davis, Peter Dinklage, Jason Schwartzman e Laurel Marsden.

Il regista ha raccontato un aneddoto sul casting di Viola Davis, ringraziando… un meme:

Era una fan art, qualcuno aveva photoshoppato un’immagine di lei accanto a una finestra. Forse era un’immagine di The Help, ma aveva questo sorrisetto sinistro in quello che sembrava il poster di un film horror con lei protagonista. Mi sono detto: “Wow, sapete che c’è? Potrebbe essere una cattiva perfetta”. Ha una tale intensità, ma sa essere giocosa e bizzarra al tempo stesso. Sarebbe stato un ruolo diverso per lei, non credo che faccia spesso questo genere di cose.