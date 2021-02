È da alcuni disponibile su Amazon Prime Video, nuovo film con protagonisti(L’amore bugiardo),(Il trono di spade),(Baby Driver) e(Parenti, amici e tanti guai, Edward mani di forbice).

Collider ha intervistato una delle protagoniste, Eiza González, e con lei ha parlato nello specifico del fatto che Fran non abbia trucco visibile:

La nostra truccatrice è incredibile, ma mi è dispiaciuto perché continuavo a oppormi sul desiderio di vederla truccata. Dicevo: “Non credo che debba truccarsi”. Lei ribatteva: “Ma…” e io: “Capisco, davvero, ma Fran è una donna che ha vissuto di cauzioni. È una mosca sul comodino. Non vuole apparire e mettersi in mostra e poi sta bene così com’è”.

Armata di una spietata sicurezza di sé, Marla Grayson (la nominata al premio Oscar® Rosamund Pike) è una tutrice legale di professione affidata dal tribunale a decine di anziani. Tramite metodi loschi ma legali, truffa astutamente i suoi assistiti sottraendo loro i risparmi. È un metodo ormai ben rodato che, insieme alla sua partner d’affari e amante Fran (Eiza González), Marla utilizza con un’efficenza brutale sulla sua ultima preda, Jennifer Peterson (la due volte premio Oscar® Dianne Wiest), una pensionata benestante senza eredi o famiglia. Ma quando le due scoprono che Jennifer ha un segreto altrettanto losco e alcune connessioni con uno sfuggente gangster (Il vincitore del Golden Globe Peter Dinklage), Marla è costretta ad alzare la posta in gioco, in una partita a cui possono partecipare solo i predatori, e in cui la sfida non sarà affatto leale.