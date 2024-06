Durante un’intervista con Comicbook, Jessica Alba è tornata a parlare di I Fantastici 4, il film del 2005 diretto da Tim Story.

“Non ho che bellissimI ricordi. Ho amato così tanto interpretare il personaggio, è un po’ come se la mia vita fosse partita in quel momento” ha spiegato l’attrice. “Ho incontrato il mio compagno di vita, con cui sto ancora, e abbiamo tre figli. Tim Story, il regista, è ancora uno dei miei migliori amici, passiamo insieme l’ultimo dell’anno“.

Ha poi aggiunto:

È stato bellissimo [lavorare al film] e [Susan Storm] è un personaggio così bello e fonte di ispirazione in anticipo sui tempi, direi, per il genere. Non abbiamo ancora visto qualcuno di così apprensivo e femminile ma al contempo di così temibile per i suoi avversari. Non ho più visto questa combinazione di elementi in altri personaggi, perciò credo che occupi questo bellissimo spazio o vuoto nell’universo Marvel.