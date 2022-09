Qualche settimana fa aveva chiesto espressamente di non rivolgergli più domande a riguardo, ma a quanto pare per Idris Elba è proprio impossibile evitare di rispondere a chi gli chiede se sarà lui la prossima incarnazione di James Bond. Ospite del podcast The Shop, l’attore ha nuovamente messo a tacere le voci sostenendo che interpretare la celebre spia a servizio di Sua Maestà “non è un obiettivo della mia carriera“, per poi specificare:

Non credo che interpretare Bond soddisferà alcuni dei miei obiettivi personali. Soddisferà sicuramente la volontà di una nazione. Non intendo mentire, ma in ogni angolo del mondo in cui vado, e mi riferisco a culture diverse, dicono sempre ‘Bond’, e sento che in questo momento sia qualcosa di oltre la mia portata, al di là di me. Non è una questione di “dovrei?”, “faccio?”, “farò?”. A volte dipende dalla volontà della nazione.

Non mi sento quel tipo di persona [che interpreta Bond], ma secondo il mondo potrei esserlo. Ed ecco fatto, perché la verità è che molte persone vedono Idris che interpreta Bond come il “Bond alternativo”. E finché questa alternativa esiste, è un bene per la crescita del fott*to casting.