Idris Elba è stanco delle domande su James Bond: “È pigrizia giornalistica”

Da anni e anni, Idris Elba viene indicato come possibile erede di Daniel Craig nei panni di James Bond, la celeberrima e leggendaria spia al servizio segreto di Sua Maestà nata dalla penna di Ian Fleming.

Ma, dopo anni e anni di speculazioni in tal senso che tali erano e tali rimangono, il primo a essersi stufato della cosa è proprio Idris Elba che, difatti, non intende più rispondere a domande del genere. La questione è emersa durante gli impegni stampa per il suo ultimo film, Beast, in cui ha potuto spiegare così la sua posizione circa l’intera faccenda:

Non ho più risposte per questa domanda. Mi limito solo a dire di non chiedermelo. Perché un sacco di volte è solo pigrizia giornalistica. La gente usa questa cosa per poi fare dei titoli clickbait perché pensano “chissà cosa dirà questa volta”. Personalmente cerco sempre di dire le stesse cose. Ogni tanto provo a stuzzicarli un po’, ma certe altre volte faccio un po’ di filosofia sul perché non vorrei farlo o sul perché si tratta solo di un rumour. Ma ora, il più delle volte, tendo solo a non parlarne.

Rumour su Idris Elba a parte, sappiamo bene che la Eon e la Mgm non hanno ancora deciso chi sarà a vestire i panni del nuovo James Bond post-Daniel Craig. Qualche settimana fa la produttrice della saga, Barbara Broccoli, aveva però spiegato che il prossimo film di 007 sarà una completa reinvenzione del personaggio, qualunque cosa questo voglia dire:

Nessuno ha fretta. Stiamo lavorando per capire dove andare a parare con lui, ne stiamo parlando. Non c’è una sceneggiatura e non potremmo neanche averne una fino a che non decideremo chi approcciare col prossimo film perché si tratterà di una completa reinvenzione di James Bond. Lo stiamo reinventando da capo e questa cosa richiede tempo. Direi che le riprese del nuovo film distano almeno un paio di anni.

