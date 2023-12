Ieri la Paramount ha pubblicato il teaser trailer ufficiale di IF – Gli amici immaginari, il film diretto da John Krasinski con protagonista Ryan Reynolds.

EW ha per l’occasione parlato con il regista, che ha spiegato perché ha deciso di realizzare il film. La risposta? Lo ha fatto per i suoi figli:

Ho capito che dovevo girare un film per i miei figli. Visto che A Quiet Place è praticamente PG-40 in casa nostra, perciò non lo vedranno finché non avranno 40 anni, ho capito che serviva un film per loro.

Ha così deciso di entrare nel loro mondo e scoprire di più sugli amici immaginari. Uno di questi, Blue, è doppiato da Steve Carell, con cui Krasinski ha lavorato per tanti anni in The Office:

Oddio, il film è stato la rimpatriata di The Office che aspettavamo ta tempo. La verità è che Steve è una delle persone di maggiore talento sul pianeta, perciò non conta quello che abbiamo fatto, avrei voluto lui perché avevo la sua voce nella testa quando ho scritto Blue.

Quanto a Blue, ha poi aggiunto che il personaggio non è blu, ma viola, ed è chiamato così perché il bambino che lo ha creato è daltonico, ed è bello grosso perché il bambino aveva bisogno di protezione:

Blue non difende nessuno, ma è pronto a darti abbracci e ad essere adorabile. Quale persona migliore per dare abbracci giganteschi di Steve Carell?

Ecco anche alcune nuove immagini:

Scritto e diretto da John Krasinski, IF – Gli amici immaginari è l’incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.

Il film uscirà nelle sale il prossimo 17 maggio 2024.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

