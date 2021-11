No Time To Die

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Quando ho iniziato come Bond in Casino Royale, una delle mie prime discussioni che ho avuto con i [produttori] Barbara [Broccoli] and Michael [G Wilson] era che mi sarebbe piaciuto essere ucciso quando avrei terminato il mio ciclo.

No Time to Die , 25° film della saga di 007, è stata l’ultima apparizione dinei panni della spia al servizio di sua Maestà. Una conclusione per molti del tutto inaspettata e scioccante, in realtà pianificata fin dai tempi di Casino Royale e proposta da Craig stesso poco dopo il suo casting. In un estratto del libro di Paul Duncan The James Bond Archives: No Time To Die, l’attore ha infatti rivelato:

Il finale di No Time To Die, che uno dei montatori ha recentemente affermato non essere “mai stato in dubbio“, è stato ampiamente elogiato come un addio appropriato per Craig. Ricordiamo che i casting per il nuovo 007 partiranno il prossimo anno: se le speculazioni si fanno sempre più forti la certezza è che chiunque prenderà il suo testimone dovrà fare i conti con una pesante eredità.

Intanto, giungono altre curiosità legate al franchise. Neal Purvis and Robert Wade, sceneggiatori dei film della saga da Il mondo non basta (1999) fino all’ultimo No Time To Die, hanno ammesso, in una recente intervista rilasciata al The Guardian, di aver ascoltato spesso, durante le loro sedute di scrittura, le musiche dei film di Jason Bourne. La prima avventura della spia interpretata da Matt Damon, The Bourne Identity, è arrivata nelle sale nel 2002, nello stesso periodo in cui Purvis e Wade iniziavano il loro incarico con 007.

I due hanno anche offerto un aneddoto sulle loro preferenze in campo musicale, raccontando di come una volta avevano suonato il loro tema originale di James Bond (scritto da studenti alla fine degli anni ’70) al produttore Michael G. Wilson. “[Wilson] ha detto: ‘non rinunciate al vostro lavoro quotidiano”, ha aggiunto Purvis. “Che ritengo essere un po’inutile“. No Time To Die è uscito nelle sale italiane lo scorso 30 settembre.

